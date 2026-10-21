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Serie A

Milan will Leihe abbrechen

von Emanuel Schultz - Quelle: Gazzetta dello Sport
Zachary Athekame für Olympique Lyon am Ball @Maxppp

Der AC Mailand erwägt offenbar, die Leihe von Zachary Athekame zu Olympique Lyon vorzeitig zu beenden. Das geht aus einem Bericht der italienischen Sportzeitung ‚Gazzetta dello Sport‘ hervor. Beim französischen Traditionsklub überzeugt der 21-jährige Rechtsverteidiger mit zwei Toren und drei Assists in sieben Ligaspielen.

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Athekames Top-Leistungen bleiben natürlich in Italien nicht unbemerkt. Dem Bericht zufolge könnten die Milan-Bosse ihr Abwehr-Juwel im Winter vorzeitig zurückholen. Bis dahin müssten allerdings zwei Hürden überwunden werden: Lyon muss einem vorzeitigen Ende der Leihe zustimmen, zudem wäre eine Entschädigung an den französischen Klub fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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