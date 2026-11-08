Vini sieht Real-Wende ein

Vinicius Junior wird sich seiner Situation bei Real Madrid bewusst. Laut der ‚as‘ weiß der Dribbelkünstler, dass er „seinen Stammplatz verloren hat und nicht mehr unantastbar ist“. Nichtsdestotrotz spüre der 26-Jährige die uneingeschränkte Unterstützung von Cheftrainer José Mourinho.

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Die vergangenen vier Liga-Partien verpasste Vini rotgesperrt. In dessen Abwesenheit drängte sich Sommerzugang Yan Diomande (19) in den Fokus. Wer wird sich langfristig auf dem linken Flügel festspielen?