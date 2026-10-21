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Bundesliga

Garnacho-Absage an Bayer

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
1 min.
Alejandro Garnacho spielt bei Aston Villa keine große Rolle @Maxppp

Alejandro Garnacho (22) wäre um ein Haar zu Bayer Leverkusen gewechselt. Das offenbart Erik ten Hag im Interview mit ‚The Athletic‘: „Ich bedaure, wo er jetzt ist. Ich habe ihm gesagt: ‚Komm nach Leverkusen.‘ Aber zum Glück ist er nicht gekommen. Er wollte in England bleiben. Ich verstehe das, es ist die beste Liga, also hat er abgelehnt.“ Zu Beginn der Vorsaison war ten Hag eine kurze Episode auf der Bayer-Bank, musste nach nur drei Spielen wieder gehen.

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„Es ist eine sehr seltsame Geschichte“, wie der Niederländer zugibt. Garnacho war zuvor bei Manchester United eine Art Ziehsohn für den 56-Jährigen gewesen. Statt seinem Ex-Coach in die Bundesliga zu folgen, wechselte der Argentinier erst zum FC Chelsea und ist aktuell samt Kaufoption an Aston Villa verliehen. Auch bei den Villans spielt der Flügelstürmer jedoch keine große Rolle. In dieser Saison stehen lediglich vier Kurzeinsätze zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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