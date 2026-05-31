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Bundesliga

Draxler spricht über Schalke-Comeback

von Lukas Hörster - Quelle: WAZ
Julian Draxler im S04-Trikot @Maxppp

Julian Draxler schließt ein Comeback im Trikot des FC Schalke nicht aus, weiß aber um die Schwierigkeiten. Im Interview mit der WAZ sagt der Weltmeister von 2014: „Die Frage ist, ob ich Schalke überhaupt nochmal helfen kann. Bisher hat mich jedenfalls niemand gefragt. Ich bin auch nicht mehr 22 und müsste erstmal beweisen, dass ich so ein Niveau überhaupt noch spielen kann.“

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Vielmehr ist das Eigengewächs aus der Knappenschmiede mittlerweile 32 Jahre alt und kickt in Katar für Al-Ahli. „Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann andere Rollen und Aufgaben, wer weiß“, so Draxler weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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