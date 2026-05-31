„Klare Signale“: Gruda-Transfer in Arbeit
Heute wird Brajan Gruda 22 Jahre alt. Geht es nach dem DFB-Junior, ist er auch an seinem 23. Geburtstag noch Spieler von RB Leipzig.
Offensiv-Allrounder Brajan Gruda sieht sich auch in der kommenden Saison bei RB Leipzig. Sportchef Marcel Schäfer bestätigt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir haben klare Signale von Brajan bekommen, dass er bei uns bleiben möchte. Wir wollen sowieso, schätzen ihn sehr.“
Zur Einordnung: Gruda verbrachte die Rückrunde auf Leihbasis in Leipzig, steht aber noch bis 2028 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Aktuell wartet RB auf eine Antwort der Engländer hinsichtlich einer Weiterbeschäftigung von Gruda.
Leipzigs favorisierter Plan ist eine erneute Leihe mit – womöglich verpflichtender – Kaufoption im Sommer 2027. Brighton ruft dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro Ablöse auf. So viel hatten die Seagulls in etwa auch 2024 für Gruda an Mainz 05 überwiesen.
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