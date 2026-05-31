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Bundesliga

„Klare Signale“: Gruda-Transfer in Arbeit

Heute wird Brajan Gruda 22 Jahre alt. Geht es nach dem DFB-Junior, ist er auch an seinem 23. Geburtstag noch Spieler von RB Leipzig.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Brajan Gruda im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Offensiv-Allrounder Brajan Gruda sieht sich auch in der kommenden Saison bei RB Leipzig. Sportchef Marcel Schäfer bestätigt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir haben klare Signale von Brajan bekommen, dass er bei uns bleiben möchte. Wir wollen sowieso, schätzen ihn sehr.“

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Zur Einordnung: Gruda verbrachte die Rückrunde auf Leihbasis in Leipzig, steht aber noch bis 2028 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Aktuell wartet RB auf eine Antwort der Engländer hinsichtlich einer Weiterbeschäftigung von Gruda.

Leipzigs favorisierter Plan ist eine erneute Leihe mit – womöglich verpflichtender – Kaufoption im Sommer 2027. Brighton ruft dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro Ablöse auf. So viel hatten die Seagulls in etwa auch 2024 für Gruda an Mainz 05 überwiesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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