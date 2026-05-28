Zwei Fronten bei RB: Werner vor dem Aus?

Nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts im vergangenen Jahr musste RB Leipzig einen umfassenden Umbruch bewerkstelligen. Mit Platz drei in der abgelaufenen Bundesligasaison können die Verantwortlichen eigentlich zufrieden sein. Die Zukunft von Trainer Ole Werner ist dennoch offen.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es vereinsintern zwei Fronten. Zum einen die Partei um Sportchef Marcel Schäfer, die mit Werners Leistung zufrieden ist und den 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern möchte.

Zum anderen das Lager um das Global Team von RB, dessen Vorsitz Jürgen Klopp innehat. Dieses sei unzufrieden mit Werners Performance und darüber hinaus der Ansicht, dass unter anderem viel Glück und Zufall zum guten Abschneiden in der Bundesliga geführt haben.

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Sofortiges Aus?

Dem Bericht zufolge erwägt das Global Team sogar eine sofortige Trennung im Sommer. Laut ‚Sky‘ prallen beide Fronten aktuell aufeinander, momentan „kann nichts ausgeschlossen werden“. Es bleibt abzuwarten, welche Seite im Machtkampf letztendlich die Oberhand behalten wird.