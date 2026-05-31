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Bundesliga

Leipzig-Gerücht um Majer

von Lukas Hörster - Quelle: 24 sata
Lovro Majer zieht ab @Maxppp

Lovro Majer könnte auch nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg in der Bundesliga bleiben. Wie ‚24 sata‘ aus seiner kroatischen Heimat berichtet, gehört RB Leipzig neben Ajax Amsterdam zu den ganz konkreten Interessenten. Zuvor war der Spielmacher auch schon bei Eintracht Frankfurt gehandelt worden.

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Majer, der 2023 für stolze 25 Millionen Euro von Stade Rennes nach Wolfsburg kam, besitzt in der Autostadt noch einen Vertrag bis 2028. Dass der Großverdiener mit in die zweite Liga geht, ist kaum vorstellbar. Ein typischer RB-Neuzugang wäre er mit seinen 28 Jahren aber auch nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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