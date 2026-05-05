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BVB tütet Sommer-Transfer ein

Unter dem neuen Sportdirektor Ole Book will Borussia Dortmund wieder mehr Fokus auf die Verpflichtung von verheißungsvollen Talenten legen. Ein solches befindet sich nun im Anflug auf die Schwarz-Gelben.

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
3 min.
Lars Ricken mit Niko Kovac @Maxppp

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Liam Claude Kanté (15) unter Dach und Fach gebracht. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wechselt der talentierte Innenverteidiger im Sommer vom kroatischen Klub NK Lokomotiva Zagreb an die Strobelallee.

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In Dortmund soll Kanté zunächst über die U19 an sein neues Umfeld herangeführt werden. Perspektivisch wird dem kroatischen U15-Nationalspieler aber der Sprung zu den Profis zugetraut.

Im Werben um das Abwehr-Juwel hat sich der BVB gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt, darunter der FC Bayern, RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und Klubs aus Italien. Dass sich Kanté nun für die Schwarz-Gelben entschieden hat, hängt der Regionalzeitung mit dem Karriereplan zusammen, der ihm von den Verantwortlichen aufgezeigt wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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