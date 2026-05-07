Niklas Süle hängt die Fußballschuhe nach dieser Saison an den Nagel. „Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, erklärte der 30-jährige Innenverteidiger im Podcast ‚Spielmacher‘. Süles Vertrag bei Borussia Dortmund läuft Ende Juni aus.

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Im Anschluss an die Partie gegen die TSG Hoffenheim (1:2) vor knapp drei Wochen, bei der sich Süle einmal mehr verletzte, sei seine Entscheidung für das Karriereende gefallen:

„Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat (um einen möglichen Kreuzbandriss festzustellen, Anm. d. Red.), den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich: ‚Das ist gerissen‘.“

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„Zu tausend Prozent klar“

Süle weiter: „Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe (kein Kreuzbandriss, Anm. d. Red.), war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen.“

Die meisten Profispiele seiner Laufbahn bestritt Süle für den FC Bayern (171), gefolgt von Hoffenheim (117) und Dortmund (109). Mit den Münchnern gewann er unter anderem die Champions League und fünf Meisterschaften. 49 Mal lief Süle für die deutsche A-Nationalmannschaft auf.