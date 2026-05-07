Hertha rasiert Leistner

Die Wege von Toni Leistner und Hertha BSC werden sich offenbar nach dieser Spielzeit trennen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Abwehrchef bei den Vertragverhandlungen eine Absage erhalten. Dem 35-Jährigen wird demnach kein neuer Jahresvertrag mehr vorgelegt, Ende des kommenden Monats ist somit Schluss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leistner steht seit 2023 im Berliner Westend unter Vertrag. Insgesamt bestritt er 83 Pflichtspiele für die Alte Dame. Noch vor rund zwei Wochen führten die Partien Verhandlungen über einen neuen Vertrag und gaben sich zuversichtlich, dass der Routinier eine Ehrenrunde drehen wird. Nun hat offenbar ein Umdenken beim Zweitligisten eingesetzt.