Hannover dicht vor Boldt-Coup

Hannover 96 hat offenbar den Nachfolger für Jörg Schmadtke gefunden. Laut der ‚Bild‘ laufen bereits die finalen Gespräche zwischen den Niedersachsen und dem ehemaligen HSV-Sportchef Jonas Boldt. Der 44-Jährige soll der neue starke Mann bei den 96ern werden. Während Schmadtke, der sein Amt Mitte März nach nur 81 Tagen niedergelegt hatte, als Sportgeschäftsführer fungierte, soll Boldt demnach jedoch zusätzlich die Rolle des CEO übernehmen. Damit hätte Boldt Verantwortungen weit über den Bereich Sport hinaus und könnte die Gesamtausrichtung des Klubs maßgeblich mitbestimmen.

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Überraschend ist laut ‚Bild‘, dass die Entscheidung vom kompletten Aufsichtsrat einstimmig getragen wird. Denn seit Jahren gibt es bei Hannover mit den Gesellschaftern um Patriarch Martin Kind und dem Stammverein zwei Lager, zwischen denen es immer wieder Zoff gibt und die sich häufig gegenseitig blockieren. Intern sei jedoch schnell Konsens erfolgt, die klare Meinung: „Der beste Mann, den wir auf dem Markt für Hannover 96 bekommen können.“ Die Unterschrift soll möglichst zeitnah erfolgen, Boldt bald die Arbeit aufnehmen.