Boldt übernimmt in Hannover

Jonas Boldt ist zurück im Profigeschäft. Hannover 96 hat den ehemaligen Funktionär von Bayer Leverkusen und dem Hamburger SV als neuen Geschäftsführer Sport vorgestellt, sein Vertrag ist bis 2029 gültig. Am 1. Juni wird der 44-Jährige das Zepter offiziell übernehmen, dann ist er für die Lizenzmannschaft und die Akademie der 96er verantwortlich.

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Jonas #Boldt übernimmt zum 1. Juni die Position des Geschäftsführers Sport in der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA. Er verantwortet künftig die Lizenzmannschaft sowie die @96Akademie. 🤝#H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/O9EaYqKmnF — Hannover 96 (@Hannover96) May 28, 2026

„Jonas Boldt bringt ein hohes Maß an Wissenskompetenz, Marktkenntnis und Erfahrung im Profifußball mit. Er hat über viele Jahre in verantwortlichen Positionen gearbeitet. In den gemeinsamen Gesprächen hat er ein sehr klares Bild davon vermittelt, wie er den sportlichen Bereich strukturieren und entwickeln möchte“, begründet der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Kind die Entscheidung pro Boldt.