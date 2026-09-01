Zwecks Spielpraxis gehen Patrice Covic (19) und der SV Werder Bremen vorübergehend getrennte Wege. Das Mittelfeldtalent schließt sich auf Leihbasis Zweitligist Dynamo Dresden an. Für die Werder-Profis stand der kroatische U19-Nationalspieler bislang 17 Mal auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Herzlich willkommen, Pati! 🙌



Die SGD hat einen weiteren Last-Minute Transfer festgemacht. Patrice #Čović wechselt per Leihe aus der Bundesliga vom SV Werder Bremen nach Dresden. ✍️👉 https://t.co/5y8z29LJ6C #sgd1953 pic.twitter.com/aEDrfP72m6 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) September 1, 2026

Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther sagt über den Neuzugang: „Nach dem Abgang von Jonas Oehmichen wollten wir auf der Position unbedingt noch reagieren. Mit Patrice bekommen wir einen sehr talentierten Spieler, der technisch und fußballerisch eine super Ausbildung genossen hat. Durch seine Spielweise konnte er sich bereits mit seinen ersten Bundesligaeinsätzen belohnen und soll jetzt bei uns den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen. Wir freuen uns, dass er sich für Dresden entschieden hat.“