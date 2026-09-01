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Werder verleiht Covic

von Fabian Ley - Quelle: dynamo-dresden.de
1 min.
Patrice Covic feiert mit seinen Teamkollegen @Maxppp

Zwecks Spielpraxis gehen Patrice Covic (19) und der SV Werder Bremen vorübergehend getrennte Wege. Das Mittelfeldtalent schließt sich auf Leihbasis Zweitligist Dynamo Dresden an. Für die Werder-Profis stand der kroatische U19-Nationalspieler bislang 17 Mal auf dem Platz.

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Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther sagt über den Neuzugang: „Nach dem Abgang von Jonas Oehmichen wollten wir auf der Position unbedingt noch reagieren. Mit Patrice bekommen wir einen sehr talentierten Spieler, der technisch und fußballerisch eine super Ausbildung genossen hat. Durch seine Spielweise konnte er sich bereits mit seinen ersten Bundesligaeinsätzen belohnen und soll jetzt bei uns den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen. Wir freuen uns, dass er sich für Dresden entschieden hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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