Hertha verleiht Michelbrink erneut

Hertha BSC hat den Vertrag mit Lukas Michelbrink (21) vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert. Damit einhergehend wird der defensive Mittelfeldspieler erneut für eine Saison an Energie Cottbus verliehen. Für den Zweitliga-Aufsteiger bestritt der litauische Nationalspieler in der abgelaufenen Saison 32 Pflichtspiele.

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Herthas Sportdirektor Benjamin Weber sagt: „Diese Leihe ist bisher voll aufgegangen: Für Cottbus, für Lukas und für Hertha BSC. Er hat sich dort einen Stammplatz erkämpft, war Bestandteil der Mannschaft, die den Aufstieg in die zweite Liga geschafft hat und hat sich sehr gut weiterentwickelt. Wir freuen uns, dass er im kommenden Jahr nun weiter Spielpraxis auf hohem Niveau in der 2. Bundesliga sammeln kann und werden seine Entwicklung weiter eng begleiten.“