Schnäppchen: Gladbach krallt sich Leopold

Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach treiben die Transferplanungen weiter voran. Der Bundesligist gibt die Verpflichtung von Enzo Leopold offiziell bekannt. Der 25-jährige Mittelfeldakteur unterschreibt am Niederrhein einen Vertrag bis 2030.

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Aufgrund seines auslaufenden Kontrakts bei Hannover 96 wird keine Ablöse fällig. Seit 2022 bestritt Leopold für den Zweitligisten 124 Einsätze, in denen er acht Tore und 17 Vorlagen beisteuerte. In der abgelaufenen Saison führte der ehemalige Freiburger die 96er als Kapitän aufs Feld. Trotz des verpassten Aufstiegs mit Hannover geht es für ihn nun in der Bundesliga weiter.

Sportchef Rouven Schröder freut sich auf den Neuzugang und sieht in Leopold einen potenziellen Fixpunkt im Mittelfeld der Borussia: „Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist und der in der vergangenen Saison als Kapitän seiner Mannschaft auch in Sachen Leadership einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Es war sein großer Wunsch, in der Bundesliga zu spielen – und wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn logisch und richtig ist.“

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Leopold ist nach Torhüter Daniel Batz (35/Mainz 05) und Linksverteidiger David Herold (23/Karlsruher SC) der dritte externe Sommerneuzugang für die Gladbacher. Darüber hinaus befinden sich mit Mittelfeldspieler Zento Uno (22/Shimizu S-Pulse) und Rechtsverteidiger Yukhym Konoplya (26/Shakhtar Donetsk) zwei weitere Verstärkungen im Anflug auf den Borussia-Park.