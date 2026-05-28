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Bundesliga

Stürmer-Hammer auf Schalke?

Der FC Schalke fahndet nach einem neuen Stürmer. Ein alter Bekannter aus der Bundesliga passt ins Profil.

von Dominik Sandler - Quelle: oe24.at
1 min.
Youri Mulder, Miron Muslic und Frank Baumann @Maxppp

Wie es beim FC Schalke mit Edin Dzeko weitergeht, ist noch unklar. Der 40-Jährige soll unbedingt bleiben, will aber auch in der Bundesliga eine wichtige Rolle spielen und zögert deshalb noch. Unklar ist auch, wie und ob Moussa Sylla (26) eine Zukunft bei den Knappen hat. Für das deutsche Oberhaus wird somit dringend Verstärkung benötigt.

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Und die könnte von Premier League-Absteiger Wolverhampton Wanderers kommen. Denn wie ‚oe24.at‘ berichtet, ist Sasa Kalajdzic ein „heißes Thema“ auf Schalke. Der 2,0 Meter große Mittelstürmer war in der abgelaufenen Saison an den LASK verliehen und steuerte in 27 Partien sieben Tore und elf Vorlagen bei. Sein Vertrag bei den Wolves läuft noch bis 2027, eine Zukunft hat er dort aber nicht.

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Auch der VfB könnte profitieren

Bei der Weltmeisterschaft kann der 28-Jährige in den kommenden Wochen auf sich aufmerksam machen und seinen Marktwert erhöhen. Aus der Bundesliga ist Kalajdzic vor allem aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart bekannt, die Leihe zu Eintracht Frankfurt verlief verletzungsbedingt nicht wie erhofft.

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Zwei Kreuzbandrisse brachten die Karriere des Angreifers in den vergangenen Jahren ins Stocken. Sollte Schalke den Zuschlag erhalten, könnte auch der VfB profitieren. Die Schwaben hatten sich beim Wechsel vor vier Jahren eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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