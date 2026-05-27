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Offiziell 2. Bundesliga

Paderborn holt Baack

von Dominik Schneider
3 min.
Tom Baack im Trikot des 1. FC Nürnberg @Maxppp

Der SC Paderborn rüstet den Kader für die Bundesliga. Tom Baack wechselt vom 1. FC Nürnberg zu den Ostwestfalen, schon zu Beginn des Monats bestand der Mittelfeldspieler den obligatorischen Medizincheck.

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Der 27-Jährige besticht laut Geschäftsführer Sport Sebastian Lange mit „seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung“. Für Nürnberg lief Baack in der abgelaufenen Spielzeit in 20 Zweitligaspielen auf, dabei erzielte er ein Tor und lieferte einen Assist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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