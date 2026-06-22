Wahl wird ein Wolf

Hauke Wahl wechselt von einem Bundesliga-Absteiger zum anderen. Der VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung des 32-jährigen Innenverteidigers bekanntgegeben, der für kolportierte 1,8 Millionen Euro vom FC St. Pauli kommt. Wahl erhält bei den Wölfen einen Vertrag bis 2029.

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„Auch wenn der Verein absteigen musste, ist der VfL Wolfsburg für mich nach wie vor eine große Adresse. Ich bin glücklich, dass der Wechsel geklappt hat und freue mich, dass ich direkt zum Trainingsstart in dieser Woche einsteigen und mein neues Umfeld kennenlernen kann“, begründet Wahl seine Entscheidung für den VfL.