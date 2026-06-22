Der Wechsel von Alessio Besio zum VfL Wolfsburg steht offenbar kurz bevor. Das berichtet ‚Sky‘ im heutigen ‚Transfer Update‘. Zuletzt wackelte der Transfers des 22-jährigen Stürmers, der in der vergangenen Spielzeit vom SC Freiburg an den SC Verl verliehen war.

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Durch den Abstieg der Wölfe wurde der sicher geglaubte Deal ins Wanken gebracht. Die Beteiligten haben sich dem Bericht zufolge jetzt aber final auf einen Langzeitvertrag einigen können.