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Wolfsburg: Alles klar mit Besio

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Alessio Besio im Trikot des SC Verl @Maxppp

Der Wechsel von Alessio Besio zum VfL Wolfsburg steht offenbar kurz bevor. Das berichtet ‚Sky‘ im heutigen ‚Transfer Update‘. Zuletzt wackelte der Transfers des 22-jährigen Stürmers, der in der vergangenen Spielzeit vom SC Freiburg an den SC Verl verliehen war.

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Durch den Abstieg der Wölfe wurde der sicher geglaubte Deal ins Wanken gebracht. Die Beteiligten haben sich dem Bericht zufolge jetzt aber final auf einen Langzeitvertrag einigen können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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