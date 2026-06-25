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Komplexer Deal: Barça plant Cancelo-Coup

von Dominik Sandler - Quelle: Sport
1 min.
João Cancelo hört nicht gut @Maxppp

Der FC Barcelona will auch in der kommenden Saison auf die Dienste von João Cancelo setzen. Laut der ‚Sport‘ haben die starken Leistungen des Portugiesen bei der Weltmeisterschaft inzwischen alle Verantwortlichen der Katalanen davon überzeugt, dass Cancelo festverpflichtet werden soll. Der 32-jährige Rechtsverteidiger hatte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis beim spanischen Meister gespielt und steht noch bis 2027 bei Al Hilal unter Vertrag.

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Deals mit saudischen Vertretern seien zwar äußerst komplex, Barça aber optimistisch, da man eine gute Beziehung zu Cancelos Berater Jorge Mendes pflegt. Teil des Transfers könnte Marc Casadó (22) werden, an dem Al Hilal Interesse zeigt. Cancelo kam in der abgelaufenen Saison in 23 Spielen für Barcelona zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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