Einigung im Cancelo-Poker

João Cancelo bleibt dem FC Barcelona erhalten. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben sich die Katalanen mit Al Hilal auf den festen Transfer des Außenverteidigers geeinigt. Der 32-Jährige, der in der vergangenen Saison leihweise für Barça aufgelaufen war, soll für ein Ablösepaket von maximal zehn Millionen Euro wechseln.

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Mit dem Abschluss des Deals und der Vertragsunterzeichnung wird demzufolge zeitnah gerechnet. Cancelo ist am gestrigen Montagabend mit Portugal gegen Spanien (0:1) im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gescheitert. Der Rechtsfuß stand in allen fünf Partien der Iberer auf dem Feld.