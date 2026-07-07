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Einigung im Cancelo-Poker

von Martin Schmitz - Quelle: Sport
João Cancelo im Training der portugiesischen Nationalmannschaft @Maxppp

João Cancelo bleibt dem FC Barcelona erhalten. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben sich die Katalanen mit Al Hilal auf den festen Transfer des Außenverteidigers geeinigt. Der 32-Jährige, der in der vergangenen Saison leihweise für Barça aufgelaufen war, soll für ein Ablösepaket von maximal zehn Millionen Euro wechseln.

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Mit dem Abschluss des Deals und der Vertragsunterzeichnung wird demzufolge zeitnah gerechnet. Cancelo ist am gestrigen Montagabend mit Portugal gegen Spanien (0:1) im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gescheitert. Der Rechtsfuß stand in allen fünf Partien der Iberer auf dem Feld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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