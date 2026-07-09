Tom Bischof kommt beim FC Bayern München auch in der neuen Saison wieder eine Sonderrolle zu. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der deutsche U21-Kapitän beim Rekordmeister erneut seine große Flexibilität ausspielen und sowohl Leon Goretzkas (31) Rolle als dritter Mittelfeldspieler übernehmen als auch wie der ebenfalls abgewanderte Raphaël Guerreiro (32) auf verschiedenen Positionen einspringen, wenn Bedarf ist oder rotiert werden soll.

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FCB-Coach Vincent Kompany sieht in Bischof also abseits des zentralen Mittelfelds auch eine Option für die linke Abwehrseite, auf der der 21-Jährige bereits in der vergangenen Saison immer wieder aufgelaufen war, aber auch für deutlich offensivere Positionen. Laut dem Fachmagazin kann Bischof daher mit reichlich Spielzeit rechnen.