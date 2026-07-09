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Erste Einigung bei Guimarães

von Lukas Weinstock - Quelle: L'Équipe
Bruno Guimarães hebt den Daumen @Maxppp

Der Wechsel von Bruno Guimarães zum FC Arsenal nimmt immer konkretere Formen an. Nachdem der 28-Jährige Newcastle United bereits mitgeteilt hat, zu den Gunners wechseln zu wollen, ist er sich laut der ‚L’Équipe‘ mit Arsenal inzwischen über einen Fünfjahresvertrag einig.

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Das zweite Angebot für Guimarães in Höhe von 76 Millionen Euro hat Newcastle abgelehnt. Summa summarum könnte sich die Ablöse dem Vernehmen nach bei 105 Millionen Euro einpendeln. Guimarães’ Vertrag bei den Magpies läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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