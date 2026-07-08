Der FC Bayern hat einem Wechsel von Jonathan Asp Jensen nach Spanien zugestimmt. Laut Matteo Moretto haben sich die Münchner mit Deportivo La Coruña auf den Transfer verständigt. Der ‚Bild‘ zufolge hat sich inzwischen auch der 20-jährige Däne für den spanischen Erstligisten entschieden.

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Eigentlich hatte der offensive Mittelfeldspieler bereits mit Lazio Rom eine Übereinkunft getroffen. Die Italiener stellten den Bayern dem Vernehmen nach eine Leihe mit Kaufoption respektive Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro in Aussicht. Das war den Bayern offenbar nicht genug.