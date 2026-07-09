Einigung: Tullberg bedient sich beim BVB

Mit Julien Duranville (20/Olympique Lyon) und Cole Campbell (20/SV Elversberg) hat Borussia Dortmund im laufenden Transferfenster bereits zwei Talente abgegeben. Mit Kjell Wätjen folgt womöglich in Kürze das nächste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das dänische ‚Tipsbladet‘ berichtet, steht der FC Midtylland kurz vor einer Verpflichtung des 20-Jährigen. Demzufolge haben sich die Parteien „praktisch auf einen Deal geeinigt. Es wird erwartet, dass dieser in naher Zukunft abgeschlossen wird“.

Bereits seit längerer Zeit zeichnet sich ab, dass Wätjen in Dortmund keine Perspektive mehr hat. Zwar sollte der flexible Mittelfeldakteur in der Vorbereitung als rechter Schienenspieler getestet werden, diese Pläne haben die Verantwortlichen aber scheinbar wieder verworfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tullberg als Triebfeder?

In Dänemark trifft der deutsche U20-Nationalspieler auf Mike Tullberg, der Wätjen bereits in der Dortmunder U19 trainiert hatte. Der BVB-Vertrag des Youngsters besitzt noch bis 2028 Gültigkeit. Zuletzt war er an Zweitligist VfL Bochum verliehen.