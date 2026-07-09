Mit Klausel: BVB verkauft Campbell

Als äußerst hoffnungsvolles Talent wurde Cole Campbell lange der Sprung zu den Profis bei Borussia Dortmund zugetraut. Letztlich machte der 20-jährige Offensivspieler aber nur sieben Pflichtspiele für den BVB. Jetzt zieht der Flügelspieler weiter.

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Campbell wechselt zur SV Elversberg und unterschreibt im Saarland einen Vierjahresvertrag bis 2030. Der BVB sichert sich für den Linksfuß aber eine Rückkaufoption und hält somit weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Dem Vernehmen nach erhält Dortmund sechs Millionen Euro als Ablöse.

Here we go! ⚫️⚪️🔥 Herzlich willkommen im Saarland und bei unserer SVE, Cole! 🤝



Cole Campbell wechselt von Borussia Dortmund an die Kaiserlinde und erhält hier einen Vertrag bis 2030. Schön, dass du da bist – wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 😁#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/n9kaNSjAkZ — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) July 9, 2026

SVE-Sportdirektor Christian Weber bewertet den Transfer wie folgt: „Mit Cole verpflichten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler, der uns mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins enorm weiterhelfen wird. Wir haben uns bereits über einen längeren Zeitraum um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“

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Campbell erklärt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und haben sich genauso positiv weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in ein spannendes Team komme, in dem viel Potenzial steckt und in dem ich mich gut einbringen kann. Deshalb bin ich sicher, dass dieser Schritt nach Elversberg genau der richtige ist. Ich freue mich auf die Mannschaft und die neue Zeit hier im Verein.“