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Mit Klausel: BVB verkauft Campbell

Borussia Dortmund verkauft Cole Campbell an die SV Elversberg. Der BVB hält sich beim US-Amerikaner trotzdem alle Optionen offen.

von Dominik Sandler - Quelle: sv07elversberg.de
1 min.
Cole Campbell hört Musik @Maxppp

Als äußerst hoffnungsvolles Talent wurde Cole Campbell lange der Sprung zu den Profis bei Borussia Dortmund zugetraut. Letztlich machte der 20-jährige Offensivspieler aber nur sieben Pflichtspiele für den BVB. Jetzt zieht der Flügelspieler weiter.

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Campbell wechselt zur SV Elversberg und unterschreibt im Saarland einen Vierjahresvertrag bis 2030. Der BVB sichert sich für den Linksfuß aber eine Rückkaufoption und hält somit weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Dem Vernehmen nach erhält Dortmund sechs Millionen Euro als Ablöse.

SVE-Sportdirektor Christian Weber bewertet den Transfer wie folgt: „Mit Cole verpflichten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler, der uns mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins enorm weiterhelfen wird. Wir haben uns bereits über einen längeren Zeitraum um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“

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Campbell erklärt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und haben sich genauso positiv weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in ein spannendes Team komme, in dem viel Potenzial steckt und in dem ich mich gut einbringen kann. Deshalb bin ich sicher, dass dieser Schritt nach Elversberg genau der richtige ist. Ich freue mich auf die Mannschaft und die neue Zeit hier im Verein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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