Der FC Schalke 04 erhält im Poker um Junior Dina Ebimbe finanzstarke Konkurrenz von der Insel. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Premier League-Aufsteiger Hull City den 25-Jährigen kontaktiert, um die Bereitschaft für einen potenziellen Wechsel auszuloten. Die Engländer könnten dem kamerunischen Nationalspieler ein höheres Gehalt bieten und wären im Gegensatz zu Schalke auch bereit, die von Eintracht Frankfurt geforderte Ablösesumme sofort zu zahlen. Das kolportierte Preisschild in Höhe von zwei Millionen Euro ist für die Tigers problemlos zu stemmen, während die Knappen bislang lediglich eine Million Euro bieten.

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Der entscheidende Vorteil für den Bundesliga-Aufsteiger ist derzeit jedoch, dass der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler einen Wechsel nach Gelsenkirchen klar bevorzugt und sich mit dem Verein bereits grundsätzlich geeinigt hat. Jesper Lindström (26/SSC Neapel), der genau wie Ebimbe auf der rechten Schiene oder im Zentrum zum Einsatz kommen kann, wird bei den Königsblauen ebenfalls gehandelt.