BVB an Kolo Muani dran

Lange Zeit galt der Wechsel von Randal Kolo Muani zu Juventus Turin als beschlossene Sache. Der 27-Jährige hat den ausdrücklichen Wunsch, sich der Alten Dame anzuschließen, da er dort in der Rückrunde der Spielzeit 2024/25 auf Leihbasis zu überzeugen wusste und zehn Treffer in 22 Pflichtspielen erzielte. Nun gerät der Transfer jedoch ins Stocken, weil die Turiner aktuell nicht in der Lage sind, die von PSG aufgerufene Ablösesumme zu stemmen.

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Die Pariser wollten dem Wunsch des Angreifers eigentlich nachkommen und räumten Juve lange die oberste Priorität ein, doch allmählich ist die Geduld am Ende. Der amtierende Champions-League-Sieger öffnet nun die Tür für weitere Interessenten. Nach FT-Informationen ist auch Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Kolo Muani interessiert.

Die Franzosen fordern rund 40 Millionen Euro für den Ex-Frankfurter, der vertraglich noch bis 2028 an den Verein gebunden ist. Mit dem italienischen Rekordmeister einigte man sich zwischenzeitlich darauf, die geforderte Summe nicht zwangsläufig auf einen Schlag, sondern in Form eines Leihgeschäfts inklusive Kaufpflicht zu bezahlen. Von einem ähnlichen Transfermodell könnte nun auch der BVB profitieren.

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Mehrere Klubs aus der Premier League, unter anderem Aston Villa und Crystal Palace, haben Kolo Muani ebenfalls auf dem Zettel. Die abgelaufene Spielzeit verbrachte er bereits auf der Insel, konnte bei Tottenham Hotspur allerdings keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. In 41 Pflichtspielen erzielte der Rechtsfuß lediglich fünf Tore.

BVB hat Bedarf

In Dortmund ist die Zukunft von zahlreichen Angreifern derzeit noch unklar. Serhou Guirassy wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht und soll insbesondere in der Türkei durch Fenerbahce einen Markt haben. Die knapp 40 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel im Vertrag des 30-Jährigen, die nur für bestimmte Vereine gilt, läuft am 15. Juli ab.

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Karim Adeyemi ist ein weiterer Abschiedskandidat in der Offensive der Schwarz-Gelben. Da der Vertrag des 24-Jährigen im kommenden Sommer ausläuft und man einen ablösefreien Abgang vermeiden möchte, ist ein Verkauf in diesem Transferfenster durchaus möglich. Al Ahli bekundete zuletzt großes Interesse, um den abgewanderten Riyad Mahrez (35) zu ersetzen. Die Dortmunder erhoffen sich von einem Adeyemi-Transfer eine Summe von rund 50 Millionen Euro.

Interesse besteht neben Kolo Muani auch an Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim.