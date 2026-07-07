BVB verleiht Couto

Como 1907 ist offenbar ein schneller Durchbruch in den Verhandlungen um Yan Couto (24) gelungen. Laut Gianluca Di Marzio verleiht Borussia Dortmund den Rechtsverteidiger mit Kaufoption an den Champions League-Teilnehmer aus Italien.

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Beim BVB steht Couto noch bis 2030 unter Vertrag. Erst vor wenigen Stunden berichtete Di Marzio, dass Como die fast gescheiterten Gespräche jetzt wieder aufgenommen hat.