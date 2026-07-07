Kelven Frees soll in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. Die TSG Hoffenheim verleiht den 21-jährigen Innenverteidiger an den 1. FC Kaiserslautern. Seinen bis 2029 datierten Vertrag im Kraichgau verlagert Frees im Zuge des Deals vorzeitig. Der 2,02 Meter große Rechtsfuß ist noch ohne Profieinsatz.

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FCK-Sportdirektor Marcel Klos betont: „Durch seine Größe, Kopfballstärke und Schnelligkeit bringt er bereits sehr gute Voraussetzungen mit. Wir sind zuversichtlich, dass er mit seinen Stärken eine Bereicherung für unseren bestehenden Kader sein kann und dass er hier alle Möglichkeiten vorfindet, sich sportlich und persönlich zu entwickeln.“