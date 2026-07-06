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Hoffenheim verkündet Dedic-Coup

von Lukas Weinstock - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Andreas Schicker wirkt unzufrieden @Maxppp

Die TSG Hoffenheim sichert sich die Dienste von Jakov Dedic. Der 16-jährige Kroate wechselt von NK Ostijek nach Sinsheim, wo er zunächst in der U23 die nächsten Entwicklungsschritte gehen soll. Im Werben um das Sturm-Juwel setzte sich die TSG unter anderem gegen Werder Bremen und den FC Porto durch.

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„Jakov ist ein großes Talent, das in seinem jungen Alter nicht nur aufgrund seiner beachtlichen Größe sehr gute Voraussetzungen mitbringt und exzellent zur TSG passt. Sein Stürmerverhalten ist schon auf einem beachtlichen Level. Er ist ein sehr athletischer, dynamischer und und fußballerisch starker Angreifer, der gleichzeitig ein enormes Entwicklungspotenzial besitzt“, freut sich Direktor Sport Frank Kramer auf den Neuzugang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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