„Ich habe noch einen Traum. Ich möchte im Weserstadion ein Tor schießen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen“, liebäugelte Eren Dinkci zuletzt mit einer Rückkehr zu Werder Bremen. Dieser Traum könnte in diesem Sommer in Erfüllung gehen.

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Denn wie die vereinsnahe ‚DeichStube‘ berichtet, denkt Werder tatsächlich über einen Vorstoß beim Offensivmann des SC Freiburg nach. Insbesondere dann, wenn Justin Njinmah (25) etwa nach England wechselt, besteht Bedarf auf der Außenbahn.

Dinkci war 2024 nach einer starken Leihsaison beim 1. FC Heidenheim für fünf Millionen aus Bremen nach Freiburg gewechselt. Dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er dann erneut in Heidenheim, wo ihm je drei Tore und Vorlagen in 14 Partien gelangen. Eine Leihe nach Bremen wollte Werder im Winter nicht. Vielleicht ja diesmal?