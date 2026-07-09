Alles klar bei Tabakovic

Angreifer Haris Tabakovic steht vor dem Engagement bei RB Salzburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat inzwischen auch der 32-Jährige dem Wechsel von der TSG Hoffenheim nach Österreich zugestimmt. Damit sind sich alle Parteien über den Transfer einig, der in Kürze offiziell werden soll.

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RB überweist rund fünf Millionen Euro nach Sinsheim, Tabakovic unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Vor zwei Jahren hatte die TSG den bosnischen Nationalspieler für drei Millionen Euro von Hertha BSC gekauft und gibt ihn jetzt mit Gewinn ab. In der vergangenen Saison erzielte Tabakovic für Leihklub Borussia Mönchengladbach 13 Tore in der Bundesliga.