BVB: Der Stand bei Reggiani

Borussia Dortmund arbeitet weiter an einer Vertragsverlängerung mit Luca Reggiani. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg: „Da bin ich schon seit Wochen in Gesprächen, und natürlich werden wir versuchen, vorwärts zu kommen.“ Ein Angebot, den bis 2027 datierten Kontrakt um drei weitere Jahre zu verlängern, liegt schon vor.

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Der 18-jährige Innenverteidiger erzielte gestern sein erstes Profi-Tor, brillierte zudem mit einer starken Defensivleistung. Reggiani steht seit Sommer 2024 in Dortmund unter Vertrag und gehörte zunächst der U19 an. Im Februar dieses Jahres feierte der italienische U19-Nationalspieler dann sein Bundesligadebüt. Es folgte neben drei weiteren Einsätzen im deutschen Fußball-Oberhaus auch sein Champions League-Debüt. Der BVB will diese Entwicklung mit einem neuen Vertrag belohnen und mögliche Abwerbeversuche im Keim ersticken.