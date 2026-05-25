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Bundesliga

Medien: Eberl verhinderte Kompany-Abschied

von Julian Jasch - Quelle: tz
Christoph Freund, Max Eberl und Vincent Kompany @Maxppp

Max Eberl hat die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany im vergangenen Oktober offenbar in weiser Voraussicht auf den Weg gebracht. Einem Bericht der ‚tz‘ zufolge antizipierte der Sportvorstand damit einen potenziellen Vorstoß von Manchester City. Dort legt Pep Guardiola in diesem Sommer sein Amt nieder, Enzo Maresca steht als Nachfolger bereit.

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Kompany sitzt seit knapp zwei Jahren auf der Münchner Trainerbank. Auf Anhieb führte der Erfolgstrainer das Team zu zwei Meisterschaften in Folge. Kompanys gute Arbeit blieb auch seinem Ex-Klub aus Manchester nicht verborgen, wegen der Bayern-Verlängerung konnten sich die Engländer einen Vorstoß allerdings sparen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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