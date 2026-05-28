Menü Suche
Kommentar 5
Offiziell Bundesliga

Dettoni verlässt Bayern

von Dominik Sandler - Quelle: sv98.de
3 min.
Grayson Dettoni im Duell mit Shio Fukuda @Maxppp

Wie erwartet wird Grayson Dettoni nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Der SV Darmstadt hat die Kaufoption beim 20-jährigen Innenverteidiger gezogen. Über die Länge des Arbeitspapiers macht der Zweitligist keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Grayson hat sich schnell in die Mannschaft integriert, sehr lernwillig gezeigt und in dem bisherigen halben Jahr auch schon sichtbare Fortschritte gemacht“, wird Geschäftsführer Sport Paul Fernie zitiert. Dettoni war in der Winterpause auf Leihbasis ans Böllenfalltor gewechselt und kam dort gegen Ende der Saison zu seinen ersten beiden Einsätzen. Weitere sollen in der kommenden Saison folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Darmstadt 98
FC Bayern
Grayson Winter Dettoni

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98
FC Bayern Logo FC Bayern München
Grayson Winter Dettoni Grayson Winter Dettoni
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert