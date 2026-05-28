Dettoni verlässt Bayern

Wie erwartet wird Grayson Dettoni nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Der SV Darmstadt hat die Kaufoption beim 20-jährigen Innenverteidiger gezogen. Über die Länge des Arbeitspapiers macht der Zweitligist keine Angaben.

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„Grayson hat sich schnell in die Mannschaft integriert, sehr lernwillig gezeigt und in dem bisherigen halben Jahr auch schon sichtbare Fortschritte gemacht“, wird Geschäftsführer Sport Paul Fernie zitiert. Dettoni war in der Winterpause auf Leihbasis ans Böllenfalltor gewechselt und kam dort gegen Ende der Saison zu seinen ersten beiden Einsätzen. Weitere sollen in der kommenden Saison folgen.