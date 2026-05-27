Bericht: Bayern prüft Bremer-Transfer

Auf der Suche nach potenziellen Verstärkungen für die Defensive blickt der FC Bayern offenbar zu Juventus Turin. Laut einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zählt Innenverteidiger Bremer (29) in München zu den Kandidaten für eine Verpflichtung im Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der brasilianische WM-Fahrer steht in Turin zwar noch bis 2029 unter Vertrag, könnte allerdings zeitnah einen Wechsel vollziehen. Die Bianconeri sind nach dem Verpassen der Champions League-Qualifikation auf Einnahmen angewiesen. Bremer, an dem auch Premier League-Klubs Interesse zeigen, könnte diese generieren. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ taxiert seinen Wert auf rund 40 Millionen Euro. Juve hoffe, dass seine WM-Teilnahme den Preis in die Höhe treiben wird.

Kim im Tausch zu Juve?

Ein möglicher Bremer-Transfer zu den Bayern könnte wiederum den Weg für einen umgekehrten Wechsel von Min-jae Kim (29) ebnen. Der Südkoreaner ist der Wunschspieler für das Abwehrzentrum von Juve-Coach Luciano Spalletti, der mit Kim während der gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel den Scudetto feierte. Die Gespräche sollen bereits laufen. Dem Bericht zufolge will Juve Kim aber lediglich auf Leihbasis verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit den Münchern wurden in den vergangenen Wochen einige Innenverteidiger in Verbindung gebracht. Zuletzt nahmen Gerüchte über ein Bayern-Interesse an Yann Bisseck (25/Inter Mailand) wieder an Fahrt auf. Auch Josko Gvardiol (24/Manchester City) wird beim deutschen Rekordmeister gehandelt.