Schlotterbeck will weg vom FCA

Keven Schlotterbeck strebt in diesem Sommer eine Luftveränderung an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der 29-Jährige den Verantwortlichen des FC Augsburg mitgeteilt, dass er den Verein in der anstehenden Transferperiode verlassen möchte. Ziel des Innenverteidigers ist es, andernorts wieder auf mehr Spielzeit zu kommen.

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Schlotterbeck verlor zum Ende der abgelaufenen Spielzeit seinen Stammplatz, nachdem er in Abwesenheit von Jeffrey Gouweleeuw (34) lange sogar die Kapitänsbinde getragen hatte. Der Linksfuß, der bereits im vergangenen Sommer mit einem Wechsel liebäugelte, ist an Augsburg noch bis 2027 vertraglich gebunden. Zurzeit stehen die Zeichen zwischen dem Defensivakteur und dem FCA auf Abschied.