Augsburg holt Brackelmann

Calvin Brackelmann wird sich zur kommenden Saison dem FC Augsburg anschließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, unterschreibt der 26-Jährige einen langfristigen Vertrag bei den Fuggerstädtern. Der Innenverteidiger verlässt den SC Paderborn nach Ablauf seines Arbeitspapiers somit ablösefrei.

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Brackelmann hatte mit dem SCP erst vor wenigen Tagen in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg (2:1) den Aufstieg ins Oberhaus fix gemacht. Der Linksfuß wurde in der Vergangenheit auch mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht, wechselt nun jedoch zum Tabellenneunten der abgelaufenen Bundesligasaison.