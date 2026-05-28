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Augsburg holt Brackelmann

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
Wilde Ballannahme von Calvin Brackelmann @Maxppp

Calvin Brackelmann wird sich zur kommenden Saison dem FC Augsburg anschließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, unterschreibt der 26-Jährige einen langfristigen Vertrag bei den Fuggerstädtern. Der Innenverteidiger verlässt den SC Paderborn nach Ablauf seines Arbeitspapiers somit ablösefrei.

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Brackelmann hatte mit dem SCP erst vor wenigen Tagen in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg (2:1) den Aufstieg ins Oberhaus fix gemacht. Der Linksfuß wurde in der Vergangenheit auch mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht, wechselt nun jedoch zum Tabellenneunten der abgelaufenen Bundesligasaison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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