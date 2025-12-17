Köln: Nächster Anlauf bei Brackelmann

Der 1. FC Köln hat abermals ein Auge auf Calvin Brackelmann geworfen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Domstädter den Defensivabräumer erneut auf dem Zettel. Ein halbes Jahr vor Ende seines Vertrags wäre der SC Paderborn bereit, den 26-Jährigen für eine Million Euro ziehen zu lassen.

Bereits im vergangenen Sommer war der FC an Brackelmann dran, das Preisschild von 2,5 Millionen Euro wurde damals aber als zu hoch angesehen. Defensiv drückt bei den Kölnern derzeit der Schuh. Unter anderem Timo Hübers (29) und Luca Kilian (26) fallen mit schweren Knieverletzungen bis Saisonende aus.