Interessante Klausel: Zweitliga-Senkrechtstarter zum VfB?

Der VfB Stuttgart bedient sich auf der Suche nach Verstärkungen hin und wieder auch gerne in Liga zwei. Erneut sind die Schwaben auf einen Leistungsträger aus dem deutschen Unterhaus aufmerksam geworden.

von Julian Jasch - Quelle: Transfermarkt.de
Bambasé Conté kämpft mit Mika Baur um den Ball @Maxppp

Im vergangenen Winter war Finn Jeltsch (19) für 9,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart gewechselt. Knapp ein Jahr später wollen sich die Schwaben offenbar erneut im Unterhaus bedienen.

Mika Baur vom SC Paderborn hat sich nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ auf den Einkaufszettel des VfB gespielt. Gespräche sollen sogar schon stattgefunden haben, ebenso mit dem FC Brügge. Zudem ist von weiteren Anfragen aus dem In- und Ausland die Rede.

Baur war 2024 aus der Zweitvertretung des SC Freiburg nach Paderborn gewechselt. Die vergangene Rückrunde verbrachte der flexible Mittelfeldspieler bei Dynamo Dresden, in dieser Saison startet er mit den Ostwestfalen ganz groß durch. In Liga zwei mauserte sich Baur nicht nur zum Stammspieler, sondern verdiente sich kürzlich auch seine erste Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft.

Freiburg mit Rückkaufklausel

Zeitnah winkt dem 21-Jährigen der Schritt in die Erstklassigkeit, das scheint klar. Doch die Frage ist, für welchen Verein sich Baur entscheidet. Ein Wörtchen mitzureden hat im Übrigen auch der Sport-Club aus dem Breisgau, der sich dem Bericht zufolge eine Rückkaufoption für den kommenden Sommer gesichert hat.

Weitere Infos

