Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Vorbild Seimen: Stuttgarts Plan mit Hellstern

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Florian Hellstern hebt den Arm @Maxppp

Der VfB Stuttgart setzt große Stücke auf Florian Hellstern. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchten die Schwaben den Keeper langfristig binden. Als Vorbild dient dabei der Weg von Dennis Seimen (20), der derzeit an den SC Paderborn verliehen ist. Allerdings wird Hellstern von zahlreichen Klubs aus der Bundesliga sowie der Premier League beobachtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 18-Jährige läuft derzeit für die Reserve des DFB-Pokalsiegers auf. Auch in der deutschen U19-Nationalmannschaft steht Hellstern zwischen den Pfosten. Sein Vertrag im Ländle läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Stuttgart
Florian Pascal Hellstern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Florian Pascal Hellstern Florian Pascal Hellstern
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert