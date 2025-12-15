Vorbild Seimen: Stuttgarts Plan mit Hellstern

Der VfB Stuttgart setzt große Stücke auf Florian Hellstern. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchten die Schwaben den Keeper langfristig binden. Als Vorbild dient dabei der Weg von Dennis Seimen (20), der derzeit an den SC Paderborn verliehen ist. Allerdings wird Hellstern von zahlreichen Klubs aus der Bundesliga sowie der Premier League beobachtet.

Der 18-Jährige läuft derzeit für die Reserve des DFB-Pokalsiegers auf. Auch in der deutschen U19-Nationalmannschaft steht Hellstern zwischen den Pfosten. Sein Vertrag im Ländle läuft noch bis 2027.