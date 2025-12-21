Inklusive BVB: Drei Winter-Ziele für Sancho

Jadon Sancho erlebt die nächste Saison zum Vergessen. Beim heutigen Premier League-Spiel von Aston Villa gegen seinen Stammverein Manchester United (2:1) stand der 25-Jährige nicht einmal im Kader. Gerüchte um einen Winterwechsel sind da nicht weit.

‚TeamTalk‘ berichtet zwar, dass Villa eigentlich will, dass Sancho die Saison in Birmingham beendet – liefert gleichzeitig aber drei potenzielle Abnehmer für den Winter. Vermittler seien diesbezüglich bereits am Werk, das Transferfenster öffnet am 1. Januar. Klar ist, dass Sancho am Saisonende ablösefrei zu haben ist.

Die Optionen

Borussia Dortmund

Beinahe in jedem Transferfenster wird Sancho mit einer Rückkehr nach Dortmund in Verbindung gebracht, so auch dieses Mal wieder. Die ‚Sport Bild‘ bestätigt die ‚TeamTalk‘-Infos und schreibt, dass der BVB „Sancho weiterhin sehr schätzt und die Lage auch weiter beobachtet“. Zuletzt war bereits durchgesickert, dass eine erneute Ausleihe von Sancho aber nur unter der Prämisse eines üppigen Gehaltsverzichts denkbar sei. Ein dribbelstarker Kreativkopf stünde dem BVB durchaus gut zu Gesicht.

Como 1907

Die Italiener wurden laut ‚TeamTalk‘ über Vermittler angefragt. Trainer Cesc Fàbregas hat aus dem Klub vom Comer See mittlerweile einen Europa-Anwärter geformt. Como spielt einen ansehnlichen Ball, Sancho könnte dort gut reinpassen. Gerüchte um einen Wechsel in die Serie A gab es immer wieder mal.

AS Monaco

Auch im Fürstentum lässt es sich bekanntlich gut und steuerfrei leben. Definitiv also eine lukrative Lösung für Sancho. Weiterer Pluspunkt: Monaco spielt in der Champions League und hat gute Karten auf die Playoffs. In der Ligue 1 ist das Team aber nur Neunter und braucht daher Verstärkung.