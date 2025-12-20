Schneller BVB-Abschied: Top-Option für Süle?

Aufgrund diverser verletzungsbedingter Ausfälle stand Niklas Süle am gestrigen Freitagabend erstmals in der laufenden Saison 90 Minuten für Borussia Dortmund auf dem Platz. Und beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zeigte der Innenverteidiger prompt eine starke Leistung.

Trotzdem wird dieses eine gute Spiel nichts daran ändern, dass sich Süle zeitnah nach einem neuen Klub umsehen muss. Schließlich wurde sich BVB-intern längst dazu entschieden, dem 1,95-Hünen kein neues Arbeitspapier anzubieten.

Womöglich könnte der 30-Jährige auch schon im Winter seine Zelte in Dortmund abbrechen. In ihrer heutigen Ausgabe bringt die ‚Gazzetta dello Sport‘ den Rechtsfuß zumindest beim AC Mailand ins Gespräch. Die Rossoneri fahnden nach Verstärkungen fürs Abwehrzentrum und könnten entsprechend einen Wintervorstoß wagen.

Knackpunkt Gehalt

Das Problem: Süle stehen in Dortmund bis Ablauf seines Vertrags noch knapp sieben Millionen Euro zu – in dieser Gehaltsriege können die Rossoneri nicht mithalten. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Parteien trotzdem auf eine Zusammenarbeit verständigen können. Im Fall der Fälle würde Süle bei Milan indes auf Ex-Teamkollege Niclas Füllkrug (32/West Ham United) treffen, der vor einer Leihe nach Italien steht.