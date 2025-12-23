Menü Suche
Platz für Füllkrug: Origi verlässt Milan

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
Divock Origi im Outfit des AC Mailand @Maxppp

Der AC Mailand und Divock Origi gehen getrennte Wege. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ und weitere italienische Medien berichten übereinstimmend, dass sich der 30-Jährige mit den Rossoneri auf die Auflösung seines Vertrags zum 1. Januar geeinigt hat. Eigentlich wäre da Arbeitspapier des Belgiers noch bis zum kommenden Sommer gültig.

In den Planungen der Italiener spielt Origi aber schon lange keine Rolle mehr, in dieser Saison kam er kein einziges Mal zum Einsatz und trainiert nur noch mit der Zweitvertretung. Origi war vor drei Jahren vom FC Liverpool nach Mailand gewechselt und absolvierte für den AC insgesamt 36 Pflichtspiele. Seinen Platz wird Niclas Füllkrug (32) einnehmen, der in der Nacht bereits in Mailand gelandet ist.

Serie A
Mailand
Divock Origi

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Divock Origi Divock Origi
