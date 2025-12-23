Menü Suche
Kommentar
Premier League

Everton: Ex-Bayer Aznou schon wieder weg?

von Leon Morsbach - Quelle: Teamtalk
1 min.
Adam Aznou im Everton-Trikot @Maxppp

Adam Aznou könnte den FC Everton vorübergehend verlassen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, möchten die Toffees den 19-Jährigen im kommenden Transferfenster verleihen, um ihm die nötige Spielpraxis zu ermöglichen. Mehrere Vereine aus der ersten spanischen sowie der zweiten englischen Liga zeigen Interesse an dem Marokkaner. Vor allem der FC Getafe buhlt um den Linksverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aznou war im vergangenen Sommer für eine Ablöse von rund neun Millionen Euro vom FC Bayern nach Everton gewechselt. Seitdem konnte sich der Nationalspieler unter Trainer David Moyes jedoch nicht beweisen und kommt wettbewerbsübergreifend in dieser Saison bisher lediglich zu drei Einsätzen. Der Vertrag des Linksfußes läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Championship
Everton
Getafe
Adam Aznou

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Championship Championship
Everton Logo FC Everton
Getafe Logo FC Getafe
Adam Aznou Adam Aznou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert