Everton: Ex-Bayer Aznou schon wieder weg?

Adam Aznou könnte den FC Everton vorübergehend verlassen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, möchten die Toffees den 19-Jährigen im kommenden Transferfenster verleihen, um ihm die nötige Spielpraxis zu ermöglichen. Mehrere Vereine aus der ersten spanischen sowie der zweiten englischen Liga zeigen Interesse an dem Marokkaner. Vor allem der FC Getafe buhlt um den Linksverteidiger.

Aznou war im vergangenen Sommer für eine Ablöse von rund neun Millionen Euro vom FC Bayern nach Everton gewechselt. Seitdem konnte sich der Nationalspieler unter Trainer David Moyes jedoch nicht beweisen und kommt wettbewerbsübergreifend in dieser Saison bisher lediglich zu drei Einsätzen. Der Vertrag des Linksfußes läuft noch bis 2029.