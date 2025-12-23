Vuskovic-Entscheidung verzückt den HSV

Beim Hamburger SV ist Luka Vuskovic nach nur einem halben Jahr eine feste Größe. Nicht umsonst war er bis zur Winterpause sogar einer der drei besten Innenverteidiger der Bundesliga. Um so schmerzhafter wäre ein frühzeitiger Abbruch der Leihe. Eine solche Option hat sich Tottenham Hotspur vertraglich für den Winter zusichern lassen.

Zuletzt stand im Raum, dass die Spurs von der Klausel Gebrauch machen und Vuskovic den HSV somit schon im Januar verlassen könnte. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ jetzt aber berichtet, können die Rothosen aufatmen. Der 18-Jährige werde die Saison in Hamburg zu Ende spielen. Aktuell gebe es zudem keinerlei Anzeichen dafür, dass sich an dieser Entscheidung noch etwas ändern könnte.

Erleichterung mit einem Haken

Gänzlich ausgeschlossen werden kann aber nicht, dass Tottenham im Januar doch noch einmal umdenkt. In der Premier League gibt es bekanntlich keine Winterpause, folglich kann sich im Spielbetrieb an der Personallage in der Defensive auch noch etwas ändern. Sollten sich ein, zwei Innenverteidiger bei den Nordlondonern verletzen, könnte die Situation neu bewertet werden.

Für den Moment sind Stefan Kuntz und Co. aber beruhigt. Zumal Vuskovic zuletzt sogar in Aussicht gestellt hatte, über den Sommer hinaus in Hamburg bleiben zu wollen. Er wolle für den HSV mit Bruder Mario (24) zusammen auflaufen. Da dieser nach seiner Dopingsperre erst ab September 2026 wieder mitwirken darf, müsste Vuskovic also mindestens noch ein weiteres Jahr für den ehemaligen Bundesliga-Dino spielen.