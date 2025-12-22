Meffert-Transfer wird konkret

Die Chancen auf eine Rückkehr von Jonas Meffert zu Holstein Kiel steigen weiter. Nachdem der Mittelfeldspieler vom Hamburger SV bereits selbst an eine Rückkehr dachte, sind laut ‚Sky‘ nun auch Störche selbst an einem Transfer des 31-Jährigen interessiert.

Meffert spielte bereits zwischen 2018 und 2021 für Kiel. An der Förde will der Rechtsfuß wieder zu alter Stärke zurückfinden. Beim HSV ist der langjährige Stammspieler nach der Bundesliga-Rückkehr nämlich nur noch zweite bis dritte Wahl.