HSV: Bierhoff abermals ein Thema

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
Oliver Bierhoff trat als Manager der Nationalmannschaft zurück @Maxppp

Der Hamburger SV denkt darüber nach, eine Stelle als CEO, der als Chef des Vorstands fungiert, zu erschaffen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge kann sich Oliver Bierhoff vorstellen, den Posten zu bekleiden. Doch auch der intern hoch angesehene Finanzchef Eric Huwer soll gute Karten haben.

Einen neuen Sportvorstand will man spätestens im Mai präsentieren. Für die Suche hat der HSV eine Headhunter-Agentur beauftragt. Ab Mitte März will man sich intensiv mit den heißesten Kandidaten beschäftigen. Eine Anstellung von Ralf Rangnick ist kein Thema.

