Hamburgs Plan mit Mikelbrencis

von Luca Hansen - Quelle: Hamburger Abendblatt | Bild
William Mikelbrencis will sich gegen Josip Stanisic durchsetzen @Maxppp

William Mikelbrencis darf sich offenbar Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung beim Hamburger SV machen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, wollen die Rothosen in Kürze die Gespräche mit dem Außenverteidiger starten, dessen Arbeitspapier im Sommmer ausläuft. Der ‚Bild‘ zufolge ist der Ausgang aber komplett offen. Noch im Winter stand ein Abgang im Raum.

In den vergangenen Wochen gehörte der 22-Jährige zu den Gewinnern beim HSV. Besonders in der Defensive konnte der Franzose nachbessern. Nach der Verletzung von Bakery Jatta (27) ist bislang vor Giorgi Gocholeishvili erste Wahl auf der Rechtsverteidigerposition.

